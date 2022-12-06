Apple задумала перенести производство iPad из Китая

Американская корпорация Apple задумалась о переносе части производства iPad в эту страну из Китая. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

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По данным издания, технический гигант ведет переговоры с индийским правительством. Такое решение может быть принято на фоне ухудшения отношений США и КНР. Кроме того, введенные в Китае антиковидные ограничения нарушают цепочку поставок. В то же время эксперты считают, что нехватка высококвалифицированных специалистов может замедлить реализацию планов по переносу производства iPad.

Отмечается, что Apple уже производит в Индии старые iPhone и некоторые модели iPhone 14. Аналитик Loup Ventures Джин Манстер (Gene Munster) допустил, что в ближайшие пять лет компания увеличит производство смартфонов в других странах, в частности, во Вьетнаме, Малайзии и США.

«Я думаю, что через пять лет 35% будет производиться в Индии», — отметил он.