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29 минут назад

Депутат Госдумы Матвейчев призвал создать в России кибервойска

Ura.Ru

В России необходимо создать подразделение войск, которое бы состояло из хакеров. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Депутат Госдумы призвал создать в России кибервойска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить», — предложил Олег Матвейчев.

Собеседник URA.RU отметил, что и во время срочной службы в армии парни, интересующиеся IT-технологиями, могли бы проходить ее в кибервойсках.

«Туда можно спокойно набрать тех молодых людей, которые „косят“ от армии. Если ему скажут, что ты пойдешь в кибервойска, будешь заниматься своими любимами играми, компьютерами, он спокойно пойдет в такую армию и отслужит. Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача сидеть в интернете. Но зато он вернется оттуда патриотом», — подчеркнул депутат.

Наука и техника,Олег Матвейчев,Госдума,
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