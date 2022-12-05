Депутат Госдумы призвал создать в России кибервойска

«Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить», — предложил Олег Матвейчев.