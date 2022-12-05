Физики предложили способ отыскать темную материю в недрах Солнца

Сверхлегкую темную материю можно обнаружить внутри Солнца, разместив в космосе сеть сверхточных атомных часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Nature Astronomy.

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В XX веке при анализе вращения рукавов спиральных галактик были обнаружены серьезные аномалии. Звезды в них вращаются вокруг центра не так, как должны, как будто на них воздействует большая скрытая масса. В связи с этим астрономы ввели понятие темной материи — переменной, которая при добавлении в уравнения движения делает модель похожей на реальную жизнь. Считается, что эта темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением, в том числе светом, и потому увидеть ее нельзя, можно лишь вычислить по гравитационному влиянию.

Согласно одной из теорий, темная материя состоит из аксионов, сверхлегких частиц, напоминающих нейтрино. По предсказаниям теоретиков, скопления этих частиц могут находиться в окрестности Солнца. Масса этих скоплений должна влиять на пространство-время, то есть, замедлять течение времени. Факт подобного замедления, отличного от того, которое вызвано гравитацией известных объектов, можно обнаружить с помощью набора сенсоров с точными часами. «Мы предлагаем запустить в ближайшие окрестности светила миссию SpaceQ, которая будет состоять из одного или нескольких зондов, оснащенных сверхточными атомными часами и квантовыми сенсорами. Проведенные ими замеры помогут нам понять, присутствует ли внутри Солнца и в его ближайших окрестностях невидимое для нас скопление из сверхлегких частиц темной материи», — пишут авторы научной статьи.