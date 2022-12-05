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17 минут назад

На Ямале стартовало строительство арктической станции «Снежинка»

FBM.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе начались подготовительные работы по строительству научно-исследовательского полигона – арктической станции «Снежинка», пишет ТАСС.

На Ямале стартовало строительство арктической станции «Снежинка»
Фото: fbm.rufbm.ru

Круглогодичная станция будет применять передовые наработки в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Место базирования «Снежинки» – Нефритовая долина ЯНАО. Исследовательский полигон станет первым в мире научно-образовательным комплексом на водородной энергетике, которой хватит на обеспечение и самой станции, и поселка, где поселятся около 10 семей.

Начало пробной эксплуатации фантастического проекта запланировано на 2024 год. Основные процессы по развитию «Снежинки» в ведении Минобрнауки России и МФТИ.

На станции в самом скором будущем начнут апробировать передовые технологические решения, связанные с искусственным интеллектом, строительством, сельским хозяйством и медициной. «Снежинка» представляет из себя несколько строений купольного типа, соединенных переходами. Вид станции сверху очень напоминает снежинку, отсюда и название будущей научной базы.

Эксперты на месте сейчас проводят различные геофизические исследования. А также проверяют работу экспериментальных моделей электроснегоходов, аккумуляторов и зарядных устройств, обследуют дно прилегающего к площадке Нефритового озера.

На «Снежинке» планируется развернуть процессы мониторинга вечной мерзлоты, отслеживания изменений в климате, а также исследования «зеленой энергетики». Полученные данные помогут в деле сохранения экосреды Севера, а также в разработке новых технологий для комфортного проживания человека в условиях Арктики.

Наука и техника,Минобрнауки России,
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