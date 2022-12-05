На Ямале стартовало строительство арктической станции «Снежинка»

В Ямало-Ненецком автономном округе начались подготовительные работы по строительству научно-исследовательского полигона – арктической станции «Снежинка», пишет ТАСС.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Круглогодичная станция будет применять передовые наработки в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Место базирования «Снежинки» – Нефритовая долина ЯНАО. Исследовательский полигон станет первым в мире научно-образовательным комплексом на водородной энергетике, которой хватит на обеспечение и самой станции, и поселка, где поселятся около 10 семей.

Начало пробной эксплуатации фантастического проекта запланировано на 2024 год. Основные процессы по развитию «Снежинки» в ведении Минобрнауки России и МФТИ.

На станции в самом скором будущем начнут апробировать передовые технологические решения, связанные с искусственным интеллектом, строительством, сельским хозяйством и медициной. «Снежинка» представляет из себя несколько строений купольного типа, соединенных переходами. Вид станции сверху очень напоминает снежинку, отсюда и название будущей научной базы.

Эксперты на месте сейчас проводят различные геофизические исследования. А также проверяют работу экспериментальных моделей электроснегоходов, аккумуляторов и зарядных устройств, обследуют дно прилегающего к площадке Нефритового озера.