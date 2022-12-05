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1 час назад

«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года

Lenta.ru

Российский сервис коротких видеороликов VK Клипы подвел итоги 2022 года. За текущий год на платформе появилось более 20 миллионов новых видео.

«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года
Фото: вконтакте вконтакте

«Зрители в 2022 году ставили отметки "Нравится" роликам на нашей платформе на 50 процентов чаще, чем в 2021-м. Мы рады, что большое количество авторов и зрителей выбрали VK Клипы как место встречи впечатлений — это мотивирует нас достигать еще больших побед», — рассказала СЕО «ВКонтакте», VK Клипов и VK Видео Марина Краснова.

Самым популярным роликом уходящего года стал клип музыканта Yan Dilan, который собрал более 10,3 миллиона просмотров и свыше 273 тысяч реакций. «Лидером по отметкам "Мне нравится" стала Валерия Чекалина (Lerchek): за год пользователи оставили под ее роликами больше 6 миллионов сердечек», — отмечается в пресс-релизе.

Больше всего комментариев — более 5,4 тысячи — набрало видео от Lera_Danya, а самым популярным клипером по общей сумме просмотров и реакций стала Мари Добро. В топе самых популярных треков по сумме просмотров оказались Belly Dancer от Imanbek и BYOR, Follow Your Heart от idenline и Kate Melody и Balenciaga от FILV.

По общему числу просмотров и публикаций в текущем году в топе оказались хештеги #юмор — 606,3 миллиона просмотров, #котики — 279,1 миллиона и #любовь — 38,7 миллиона.

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