Необычное оптическое явление, которое заметили россияне в горах Шерегеша, попало на камеру и удивило пользователей в сети. Ролик опубликовала группа «Инструкторы. Шерешеш» во «ВКонтакте».

На кадрах виднен гало-эффект — оптическое природное явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Гало похоже на радугу, но если летом свет отражается в кристаллах воды, то зимой — в ледяных частицах. Для возникновения данного эффекта необходимы морозы и повышенная влажность, при которой в воздухе накапливаются кристаллы заледеневшей воды.

«Эффект гало, вид с трассы "доллар" сейчас», — подписали администраторы аккаунта пост, набравший более 13,8 тысячи просмотров. Видео вызвало восхищение и удивление подписчиков сообщества, о чем они принялись писать в комментариях. «Прекрасно», «Как красиво», «Прямо завораживает», «Невероятно красивое зрелище. Очень бы хотелось увидеть вживую», — высказались они.