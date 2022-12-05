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56 минут назад

Астрономы открыли газовую планету в 10 раз плотнее Юпитера

Мир24

Астрономы открыли молодую экзопланету, чьи свойства не соответствовали ни одной из теоретических моделей. Это молодой газовый гигант HD-114082b, который расположен на расстоянии 300 световых лет от Солнечной системы, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Астрономы открыли газовую планету в 10 раз плотнее Юпитера
Фото: NASANASA

Исследования показали, что планете около 15 миллионов лет. При этом она оказалась в два-три раза плотнее, чем ожидали ученые. Так, по размерам она совпадала с Юпитером, но ее масса в восемь раз превосходила его массу.

«Это означает, что плотность экзопланеты примерно в два раза превышает плотность Земли и почти в 10 раз превышает плотность Юпитера», – пояснили авторы научной работы.

Считается, что газовые планеты могут формироваться двумя путями. Первый подразумевает постепенную аккрецию ядра. Частицы вещества из газопылевого диска притягиваются друг к другу и образуют относительно крупное тело. Достигнув определенного размера, ядро притягивает к себе водород и гелий, создавая массивную газовую оболочку. Второй путь – когда нестабильная область диска сжимается сама по себе, и под действием силы тяжести возникает планета с атмосферой, но без каменистого ядра.

Ученые отметили, что параметры HD-114082b не соответствуют ни одному, ни другому способам. Планета оказалась слишком массивной для своих размеров. Астрономы намерены продолжать наблюдения, чтобы найти причину такого несоответствия.

Интересно, что HD-114082b – одна из всего трех известных экзопланет моложе 30 миллионов лет, которым удалось измерить радиус и массу. При этом во всех трех случаях результаты не совпали с теоретическими прогнозами.

«Все, что мы можем сказать, это то, что мы все еще не очень хорошо понимаем процесс формирования планет-гигантов», – подчеркнули ученые.

Ранее телескоп TESS открыл экзопланету, которая вращается очень близко к своей звезде. Один год на ней длится всего 22 часа.

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