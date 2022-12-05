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21 минуту назад

В WhatsApp появится новая возможность

Lenta.ru

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная с видеозвонками. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая возможность
Фото: UnsplashUnsplash

По данным ресурса, разработчики мессенджера внедрят режим видеозвонка «картинка в картинке», который позволит разговаривать в видеоформате и одновременно пользоваться сторонними приложениями. При сворачивании экран звонка превратится в небольшое плавающее окно, которое можно перемещать по экрану.

Отмечается, что новая функция уже доступна для некоторых бета-тестеров, которые устанавливают последнюю бета-версию WhatsApp 22.24.0.79 для операционный системы iOS из онлайн-сервиса тестирования мобильных приложений TestFlight. Когда новая возможность заработает для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит публиковать в статусах голосовые сообщения. Пользователи смогут публиковать голосые заметки до 30 секунд, а также выбрать в настройках конфиденциальности контакты, которым будет отображаться соответствующий статус.

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