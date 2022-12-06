На Марсе обнаружили возможный источник жизни

Под поверхностью Марса выявили массивное скопление расплавленной породы, которое может содержать необходимые для жизни вещества. Оно простирается более чем на четыре тысячи километров, сообщает Nature Astronomy.

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Скопление обнаружили в регионе под названием борозды Цербера (Cerberus Fossae). Ученые из Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны (США) предположили, что расплавленные породы генерируют метан и водород – источники энергии для микроорганизмов. На Земле есть микробы, которые процветают в схожих условиях, и эксперты предположили, что то же самое может теоретически происходить и на Марсе. Наличие расплавленной породы также объясняет, почему в этом регионе так часто происходят землетрясения.

Марс долгое время считали «мертвой» планетой. Но новые исследования показывают, что Красная планета «геодинамически активна». Так, аппарат InSight регулярно фиксирует землетрясения, на поверхности заметили следы относительно свежей (около 50 тысяч лет) лавы, также на равнине Элизий обнаружили аномально сильное локальное гравитационное поле.

Ученые собрали топографические, гравитационные, геологические и сейсмические данные Марса и приступили к созданию компьютерной модели, которая объяснила бы все происходящие на нем процессы. Результаты показали, что под поверхностью должен находиться мантийный шлейф шириной не менее четырех тысяч км и с температурой от 95 до 285 градусов по Цельсию.

Ранее стало известно, что изучаемый регион в древности подвергался масштабным наводнениям. Ученые отметили, что тепло от мантийного шлейфа могло стать их причиной, а также запустить химические реакции, поддерживающие жизнь глубоко под землей.

Исследователи подчеркнули, что открытие мантийного шлейфа на Марсе меняет общепринятое понимание геологической эволюции планеты. Новые данные отныне следует учитывать при анализе информации марсоходов и зонда InSight.