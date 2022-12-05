Названы причины, ускоряющие старение организма

Одиночество и недостаток счастья ускоряют старение, выяснили психологи из Стэнфордского университета и специалисты компании Deep Longetivity, занимающейся вопросами долголетия и продления продуктивного периода жизни. Об этом они рассказали в статье в журнале Aging.

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Ученые проанализировали данные длительного китайского исследования здоровья у людей старше 45 лет. Всего они использовали сведения о 4451 респонденте, включая психологическое состояние - участники сообщали, как часто их что-то беспокоит, насколько счастливыми они себя чувствуют, склонны ли они к беспокойному сну, есть ли у них депрессия и чувствуют ли они себя одинокими.

Сопоставив эти данные с показателями биомаркеров крови и биометрическими параметрами, включая показатели функции почек, кровяное давление, индекс массы тела и результаты измерения дыхательной функции, ученые рассчитали, что одиночество, недостаток счастья и другие психологические факторы увеличивают биологический возраст в среднем на 1,65 года. Курение, для сравнения, добавляло лишь 1,25 года. Люди, имевшие супругов, при этом оказались примерно на полгода "моложе".

"Психическое здоровье человека - неотъемлемая часть долголетия. Если вы не заботитесь о своем психологическом комфорте, вы сокращаете свою продолжительность жизни так же сильно или даже больше, если бы вы начали курить", - отметили авторы работы.