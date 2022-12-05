В Сеть слили базу данных сотрудников сети магазинов DNS

Неизвестные хакеры опубликовали в открытом доступе похищенные персональные данные сотрудников компании DNS. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

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Сообщается, что в базе данных свыше 150 тыс. записей, 149 тыс. из которых относятся к России, и еще около 1 тыс. — к Казахстану.

В текстовом файле, слитом злоумышленниками, можно найти полные имена сотрудников, из адреса электронной почты, дату рождения, пол, рабочий телефон и филиал, в котором они работают. Как отмечает автор Telegram-канала, эти данные были получены в сентябре нынешнего года.

Известно, что ответственными за слив являются те же самые хакеры, что слили базу данных клиентов DNS в октябре. Тогда в компании заявили о том, что атака была произведена хакерской группировкой с серверов, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Роскомнадзор заявил, что проведет проверку инцидента.