В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Неизвестные хакеры слили в сеть базу данных сотрудников сети магазинов DNS

Газета.Ruиещё 4

Неизвестные хакеры опубликовали в открытом доступе похищенные персональные данные сотрудников компании DNS. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

В Сеть слили базу данных сотрудников сети магазинов DNS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в базе данных свыше 150 тыс. записей, 149 тыс. из которых относятся к России, и еще около 1 тыс. — к Казахстану.

В текстовом файле, слитом злоумышленниками, можно найти полные имена сотрудников, из адреса электронной почты, дату рождения, пол, рабочий телефон и филиал, в котором они работают. Как отмечает автор Telegram-канала, эти данные были получены в сентябре нынешнего года.

Известно, что ответственными за слив являются те же самые хакеры, что слили базу данных клиентов DNS в октябре. Тогда в компании заявили о том, что атака была произведена хакерской группировкой с серверов, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Роскомнадзор заявил, что проведет проверку инцидента.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как базу с миллионами российских пользователей WhatsApp выставили на продажу.

Наука и техника,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители