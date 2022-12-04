Назван новый самый мощный смартфон  на Android

Разработчики популярного бенчмарка Antutu объявили о новом лидере в рейтинге самых производительных смартфонов на Android. Им стал китайский Vivo X90.

Смартфон собрал почти 1,2 миллиона баллов, благодаря флагманскому процессору MediaTek DImensity 9200, обогнав OnePlus Ace Pro, Red Magic 7S Pro и iQoo 10 Pro.

Статистика собрана в период с 1 по 30 ноября 2022 года. В рейтинге указываются средние значения смартфонов, а не максимальные. Для этого каждый телефон проверяют на тысяче тестов.