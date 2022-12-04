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1 час назад

Назван новый самый мощный смартфон  на Android

Cq.ru

Разработчики популярного бенчмарка Antutu объявили о новом лидере в рейтинге самых производительных смартфонов на Android. Им стал китайский Vivo X90.

Назван новый самый мощный смартфон на Android
Фото: Cq.ruCq.ru

Смартфон собрал почти 1,2 миллиона баллов, благодаря флагманскому процессору MediaTek DImensity 9200, обогнав OnePlus Ace Pro, Red Magic 7S Pro и iQoo 10 Pro.

Статистика собрана в период с 1 по 30 ноября 2022 года. В рейтинге указываются средние значения смартфонов, а не максимальные. Для этого каждый телефон проверяют на тысяче тестов.

В конце ноября базовая модель Vivo X90 поступила в продажу в Китае по цене от 3,7 тыс. юаней, что в переводе на наши деньги — порядка 32 тысяч рублей. Заглавное фото: Vivo

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