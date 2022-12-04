Инженеры разработали умную капсулу для диагностики кишечных болезней

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали капсулу-биосенсор для постоянного отслеживания кишечной среды. Исследование опубликовано в Nature Communications.

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Разработанная учеными съедобная капсула имеет размер 2,6 сантиметра в длину и 0,9 см в диаметре. Для ее работы не нужен аккумулятор: она работает на глюкозе. Ученые протестировали это устройство на свиньях. Капсула непрерывно контролировала уровень глюкозы в тонком кишечнике свиней спустя 14 часов после приема пищи.

Теперь команда планирует увеличить количество датчиков, что позволит отслеживать больше химических параметров в кишечнике: кислотность, температуру, содержание кислорода. Они также намерены уменьшить размер таблеток для испытаний на людях, чтобы их было легче проглотить.