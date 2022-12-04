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1 час назад

Инженеры разработали умную капсулу для диагностики кишечных болезней

Газета.Ru

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали капсулу-биосенсор для постоянного отслеживания кишечной среды. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Инженеры разработали умную капсулу для диагностики кишечных болезней
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Разработанная учеными съедобная капсула имеет размер 2,6 сантиметра в длину и 0,9 см в диаметре. Для ее работы не нужен аккумулятор: она работает на глюкозе. Ученые протестировали это устройство на свиньях. Капсула непрерывно контролировала уровень глюкозы в тонком кишечнике свиней спустя 14 часов после приема пищи.

Теперь команда планирует увеличить количество датчиков, что позволит отслеживать больше химических параметров в кишечнике: кислотность, температуру, содержание кислорода. Они также намерены уменьшить размер таблеток для испытаний на людях, чтобы их было легче проглотить.

Заболевания желудочно-кишечного тракта затрагивают примерно 40% населения Земли. Общий симптом для этих разнообразных расстройств — нарушение кишечных процессов, ответственных за всасывание или переваривание кишечных метаболитов. Диагностика заболеваний ЖКТ может быть непростой задачей, так как методы наблюдения за тонкой кишкой пациентов часто неудобны и болезненны.

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