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1 час назад

Биологи обнаружили, что самцы дельфинов совместно защищают самок

Газета.Ru

Ученые из Университета Мердока выяснили, что самцы дельфинов могут образовывать «мужские союзы», чтобы приобрести потенциальных партнеров. Исследование опубликовано в журнале Mammalian Biology.

Биологи обнаружили, что самцы дельфинов совместно защищают самок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ученые проанализировали 187 фото и данные 250 непосредственных встреч с индо-тихоокеанскими дельфинами. По словам ученых, они часто наблюдали группы, в которых самка плыла впереди, а самцы следовали за ней позади или справа и слева. При этом «мужские союзы» были долгосрочны и прочны.

Ученые отметили, что дельфины в таких союзах демонстрировали сексуальное поведение, направленное на самок. Например, самец Боттомслайс качал головой вверх и вниз на поверхности воды. Это позволяет предположить, что подобные союзы возникли в репродуктивном контексте: животные помогали друг другу находить самок и охранять своих потенциальных партнерш.

Впервые такое поведение было зарегистрировано в Акульем заливе в Западной Австралии. Авторы нового исследования продемонстрировали, что оно встречается и за пределами этого региона.

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