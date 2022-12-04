Представлен первый в мире смартфон в цвете 2023 года

Motorola Edge 30 Fusion поступит в продажу в США 12 декабря в очень необычном, никогда ранее не встречавшемся цвете. Этот цвет называется Viva Magenta и он официально является цветом 2023 года по версии Pantone.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно пресс-релизу Motorola, Pantone выбирает один оттенок каждый год, "анализируя глобальные тенденции и темы в течение года", учитывая "все аспекты общества, от моды до маркетинга, социальных сетей и даже политики"

Оказывается, Motorola имеет "эксклюзивное партнерство с Pantone в категории смартфонов". И если верить компании, Viva Magenta - это "бесстрашный оттенок, который пишет новое повествование", он "передает, что значит с энтузиазмом сочетать виртуальное и физическое", он "вдохновлен природой и исследован с помощью технологий, открывая многочисленные измерения и новый способ творчества". Да, именно такие формулировки выбрала Motorola в своем пресс-релизе.