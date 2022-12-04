Терминал Starlink превратили в сотовую вышку

KDDI заявила, что с помощью спутников Starlink она сможет предоставлять более надежные услуги широкополосного доступа в интернет жителям отдаленных районов. В конечном итоге компания расширит свою сеть удаленных вышек до 1 200.

KDDI также подтвердила, что в будущем она будет предлагать услуги Starlink Business для предприятий и государственных служащих.

Ранее SpaceX почти в два раза увеличила для Украины стоимость не только самих терминалов Starlink, но и ежемесячного доступа к интернету. Если быть точнее, то гендиректор компании, Илон Маск, объявил о подорожании терминалов Starlink для Украины с 385 до 700 долларов (а доступ к интернету с 60 до 75 долларов в месяц).