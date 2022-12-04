В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
33 минуты назад

Терминал Starlink превратили в сотовую вышку: спасибо японцам

Ferra.ru

Компания KDDI Corp заявила, что в Японии заработала первая сотовая вышка, работающая на спутниковом широкополосном интернете Starlink компании SpaceX. Расположена вышка на острове Хацусима.

Терминал Starlink превратили в сотовую вышку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

KDDI заявила, что с помощью спутников Starlink она сможет предоставлять более надежные услуги широкополосного доступа в интернет жителям отдаленных районов. В конечном итоге компания расширит свою сеть удаленных вышек до 1 200.

KDDI также подтвердила, что в будущем она будет предлагать услуги Starlink Business для предприятий и государственных служащих.

Ранее SpaceX почти в два раза увеличила для Украины стоимость не только самих терминалов Starlink, но и ежемесячного доступа к интернету. Если быть точнее, то гендиректор компании, Илон Маск, объявил о подорожании терминалов Starlink для Украины с 385 до 700 долларов (а доступ к интернету с 60 до 75 долларов в месяц).

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители