В смартфонах Samsung нашли пасхалку с чихуахуа

Хотя, вероятнее всего, у неё другое назначение, нежели развлекать пользователей. Пасхалкой её назвали в сети, потому что картинка в очень странном разрешении для соотношения сторон смартфонов, где она находится.
Увидеть её можно, если набрать в стандартном приложении Samsung-звонилки сервисный код *#0*#.
После этого смартфон откроет служебный интерфейс со множеством кнопок для проверки работы различных компонентов и сенсоров устройства. Нас интересует раздел «Sensor», далее выбираем «Image Test».
Теперь будет загружена фотография чихуахуа, которая есть во всех устройствах бренда. Судя по названию это какое-то изображение для проверки одного из компонентов смартфона, но на себя обращает внимание то, что фотография собаки странным образом ужата. Неужели программисты Samsung не смогли подобрать какое-то подходящее по соотношению сторон изображение? Или же в искажении как раз кроется смысл?