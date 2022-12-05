В смартфонах Samsung нашли пасхалку с чихуахуа

Хотя, вероятнее всего, у неё другое назначение, нежели развлекать пользователей. Пасхалкой её назвали в сети, потому что картинка в очень странном разрешении для соотношения сторон смартфонов, где она находится.

Фото: Droidnews.ru Droidnews.ru

Увидеть её можно, если набрать в стандартном приложении Samsung-звонилки сервисный код *#0*#.

После этого смартфон откроет служебный интерфейс со множеством кнопок для проверки работы различных компонентов и сенсоров устройства. Нас интересует раздел «Sensor», далее выбираем «Image Test».