Apple "бежит" из Китая

В последние недели американская корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, Apple просит поставщиков быть более инициативными в планировании сборки своих продуктов в других азиатских странах, а не только в Китае, в частности в Индии и Вьетнаме. Компания также стремится уменьшить свою зависимость от тайваньских сборочных компаний во главе с Foxconn Technology Group.

Ни для кого не секрет, что основной причиной такой спешки стали протесты рабочих в ноябре этого года на одном из крупнейших заводов по производству iPhone в Китае.