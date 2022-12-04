Раскрыты подробности флагманских смартфонов Oppo Find N2 и N2 Flip

Инсайдер под ником Experiencemore опубликовал в китайской соцсети Weibo характеристики складных смартфонов Oppo Find N2 и N2 Flip, презентация которых ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Фото: газета.ру газета.ру

По данным источника, Oppo Find N2 получит основной экран диагональю 7,1 дюйма и 5,54-дюймовый внешний дисплей. Оба экрана предложат разрешение Full HD+ и поддержку частоты обновления 120 Гц.

Раскладушку N2 Flip оснастят основным экраном диагональю 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. О внешнем дисплее известно лишь то, что он будет выполнен в размере 3,26 дюйма.

За производительность в Oppo Find N2 и N2 Flip будут отвечать чипы Snapdragon 8+ Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000+ соответственно.

Также стало известно, что раскладушка Oppo Find N2 Flip получит две основные камеры по 50 Мп каждая и селфи-камеру с разрешением 32 Мп. Oppo Find N2 приписывают основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольную на 48 Мп и телеобъектив с двойным приближением с разрешением 32 Мп. Кроме того, эта модель также получит два фронтальных датчика по 32 Мп каждый — на внешнем и на внутреннем экранах.

Oppo Find N2 и N2 Flip оснастят аккумуляторами емкостью 4520 мАч и 4300 мАч с поддержкой зарядки на 67 Вт и 44 Вт соответственно.