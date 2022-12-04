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48 минут назад

Химики выяснили, что микропластик делает хром токсичнее

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Гонконгского университета выяснили, что микропластик — небольшие кусочки пластика менее пяти миллиметров, опасны не только сами по себе, но также могут сделать токсичнее хром. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Ученые продемонстрировали опасность микропластика
Фото: газета.ругазета.ру

Предыдущие исследования показали, что тяжелые металлы могут легко прикрепляться к микропластику и что это сочетание потенциально может нанести вред водным обитателям. Авторы нового исследования выяснили, что микропластик может не только переносить токсичные вещества, но и вляить на их свойства.

Например, хром может принимать разные степени окисления. При степени окисления 3 он относительно безопасен, а при степени окисления 6 становится токсичен. Ученые показали, что степень окисления хрома была выше в присутствии микропластика из УФ-фильтров, которые применяются в солнцезащитных средствах.

Затем химики проверили токсичность смеси из хрома и микропластика на микроводорослях. Рост микроводорослей подавлялся при воздействии смеси, содержащей УФ-фильтры, что позволяет предположить, что хром действительно перешел в более токсичную форму.

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