В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

«Яндекс Карты» обновили главный экран приложения

Sostav.ruиещё 5

«Яндекс Карты» обновили главный экран мобильного приложения. На нём уже были разделы «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки» — к ним добавились «Такси» и «Самокаты» (будут доступны с началом нового сезона), рассказали Sostav в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс Карты» обновили главный экран приложения
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Кроме того, изменился внешний вид иконок. Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS.

«Мы стремимся расширять привычный опыт взаимодействия с городом и задавать направление развития для всей сферы геонавигационных приложений. Поэтому развиваем "Яндекс Карты" как современный городской сервис, в котором удобно не только искать места и строить к ним маршруты, но и решать сопутствующие задачи — заказывать такси или заправляться, не выходя из машины», — пояснила Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс Карт».

В сентябре «Яндекс Карты» запустили новый рекламный ролик о фиче «Прогноз прибытия», в котором показали, как приложение помогает скрасить ожидание общественного транспорта.

Наука и техника,Ольга Бобкова,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители