«Яндекс Карты» обновили главный экран приложения

«Мы стремимся расширять привычный опыт взаимодействия с городом и задавать направление развития для всей сферы геонавигационных приложений. Поэтому развиваем "Яндекс Карты" как современный городской сервис, в котором удобно не только искать места и строить к ним маршруты, но и решать сопутствующие задачи — заказывать такси или заправляться, не выходя из машины», — пояснила Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс Карт».