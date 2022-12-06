«Яндекс Карты» обновили главный экран приложения

«Яндекс Карты» обновили главный экран мобильного приложения. На нём уже были разделы «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки» — к ним добавились «Такси» и «Самокаты» (будут доступны с началом нового сезона), рассказали Sostav в пресс-службе «Яндекса».
Кроме того, изменился внешний вид иконок. Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS.
«Мы стремимся расширять привычный опыт взаимодействия с городом и задавать направление развития для всей сферы геонавигационных приложений. Поэтому развиваем "Яндекс Карты" как современный городской сервис, в котором удобно не только искать места и строить к ним маршруты, но и решать сопутствующие задачи — заказывать такси или заправляться, не выходя из машины», — пояснила Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс Карт».
В сентябре «Яндекс Карты» запустили новый рекламный ролик о фиче «Прогноз прибытия», в котором показали, как приложение помогает скрасить ожидание общественного транспорта.