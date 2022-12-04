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11 минут назад

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от космической станции

ТАСС

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье отстыковался от национальной орбитальной станции КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Китайский пилотируемый корабль отстыковался от космической станции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отделение корабля от станции произошло в 11:01 по пекинскому времени (06:01 мск). Корабль "Шэньчжоу-14" начал управляемый спуск.

Его экипаж пробыл в космосе около 183 дней. Для командира "Шэньчжоу-14" Чэнь Дуна и первой женщины-космонавта Китая Лю Ян это был уже второй полет в космос, а для их напарника Цай Сюйчжэ миссия стала дебютной.

3 декабря китайские космонавты впервые осуществили ротацию экипажей пилотируемых кораблей серии "Шэньчжоу" на орбитальной станции КНР. Экипажи "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" провели символическую церемонию передачи ключей от китайской космической станции.

Китайская станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб.м. Ожидается, что орбитальный объект будет доступен для международных проектов.

Наука и техника,Ян Лю,
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