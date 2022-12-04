Китайский пилотируемый корабль отстыковался от космической станции

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту в воскресенье отстыковался от национальной орбитальной станции КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.
Отделение корабля от станции произошло в 11:01 по пекинскому времени (06:01 мск). Корабль "Шэньчжоу-14" начал управляемый спуск.
Его экипаж пробыл в космосе около 183 дней. Для командира "Шэньчжоу-14" Чэнь Дуна и первой женщины-космонавта Китая Лю Ян это был уже второй полет в космос, а для их напарника Цай Сюйчжэ миссия стала дебютной.
3 декабря китайские космонавты впервые осуществили ротацию экипажей пилотируемых кораблей серии "Шэньчжоу" на орбитальной станции КНР. Экипажи "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15" провели символическую церемонию передачи ключей от китайской космической станции.
Китайская станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб.м. Ожидается, что орбитальный объект будет доступен для международных проектов.