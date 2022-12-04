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58 минут назад

Где на Земле безопаснее всего скрыться от ядерной войны

Ferra.ru

Представим, что между державами на нашей планете началась ядерная война. У жителей какого континента в этом случае есть шанс спастись?

Где на Земле безопаснее всего скрыться от ядерной войны
Фото: ForbesForbes

По словам ведущего YouTube-канала Binkov, при ядерной войне будут однозначно затронуты территории США (Северной Америки), Европы, Австралии и даже Новой Зеландии. Ядерные взрывы повлияют на все континенты Земли.

Скорее всего, спастись удастся после начала ядерной войны тем, кто живёт в Африке. Точнее, в южной части этого континента. Это такие населённые пункты, как Пуэрто Наталес и Пунта Аренас. Здесь у людей будет доступ к чистой воде, а климат тоже вполне неплохой: летом - в среднем +15 градусов по Цельсию, зимой - 0 градусов по Цельсию.

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