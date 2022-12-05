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37 минут назад

Apple и Amazon вернули рекламу в Twitter

Sostav.ruиещё 5

Крупнейшие рекламодатели Twitter — Apple и Amazon — возобновили размещение рекламы в соцсети в полном объёме. Об этом сообщает Reuters.

Apple и Amazon вернули рекламу в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, решение гигантов последовало за письмом Илона Маска рекламным агентствам, в котором он предлагал рекламодателям бонусы и скидки, чтобы побудить их увеличивать расходы на размещение. Эксперты издания назвали это предложение «крупнейшим стимулом в истории Twitter».

Миллиардер отметил, что Apple была и остаётся крупнейшим рекламодателем платформы. Однако ранее компания угрожала отказаться от сотрудничества с социальной сетью и удалить приложение из App Store. Илон Маск лично общался с главой Apple Тимом Куком, который заверил, что «все недоразумения» разрешены.

Кроме того, в скором времени показ рекламы возобновит и Amazon, готовый тратить на размещения около $100 млн в год. Илон Маск написал на своей странице пост с благодарностью к рекламодателям за возвращение в Twitter.

Напомним, что сотрудничество с Twitter приостановили крупнейшие компании, включая General Motors, Volkswagen, Carlsberg, L'Oréal, Mars, Merck, Kellogg и Verizon и другие. Сообщалось, что Маск лично звонил многим из руководителей этих компаний с надеждой «вразумить», однако достиг лишь обратного эффекта.

Наука и техника,Соцсети,Илон Маск,Тим Кук,Amazon,Verizon,General Motors,Apple,
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