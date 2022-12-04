Может ли в России начаться распространение лихорадки Эбола

Врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина объяснила, возможно ли в России распространение вируса Эбола, вызывающего тяжёлую геморрагическую лихорадку.

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Как отметила специалист, болезнь, вызванная вирусом Эбола, — редкое и опасное заболевание, относящееся к группе геморрагических лихорадок. Врач описала симптоматику заболевания. По её словам, инкубационный период — от 2 до 21 дня. Клиническая картина такова: повышение температуры тела, ломота в теле, головная боль, диарея, рвота, геморрагический синдром, например, это могут быть кровотечения, образование «синяков» и т.п.

Заболеть можно при прямом контакте с биологическими жидкостями больного: кровью, мочой, слюной и другими. Либо при контакте с больным животным — некоторые виды летучих мышей и приматов.

Но, несмотря на вспышки Эбола в Африке, болезнь так и не вышла за пределы континента. Поэтому её распространение в нашей стране вряд ли возможно, но отрицать полностью не стоит.