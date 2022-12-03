Каким будет новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14

Samsung готовит смартфон Galaxy A14 5G к выходу на рынок, о чём свидетельствуют недавние утечки. Теперь устройство засветилось в сертификационной базе FCC, подтвердив при этом ёмкость аккумулятора.
Известно, что Galaxy A14 5G действительно будет иметь большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ранее слитые изображения показали, что смартфон будет очень похож на своего предшественника с каплевидным вырезом в дисплее, тройной задней камерой и боковой комбинацией сканера отпечатков пальцев и кнопки питания.
Согласно слухам, Galaxy A14 5G получит 6,8-дюймовую ЖК-панель HD+ и будет работать на ещё не анонсированном чипсете Samsung Exynos. У смартфона будет 50-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельная селфи-камера.