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34 минуты назад

Российские ученые разработали киберзащиту с самообучением

Газета.Ruиещё 1

Исследователи Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (СПбПУ) создали самообучающуюся киберзащиту, которая способна адаптироваться под актуальные угрозы. Результаты исследования опубликованы в журнале Symmetry.

Российские ученые разработали киберзащиту с самообучением
Фото: PexelsPexels

По словам ученым, антивирусы и иные классические методы не могут на достаточном уровне обеспечить устойчивость к хакерским взломам ввиду постоянного изменения ландшафта киберугроз — тут на помощь и придет система, которая способна подстраиваться под новые типы атак. В ее основе лежит метод, согласно которому огромная сеть работает на базе взаимодействующих друг с другом узлов, каждый из которых «знает», как ему действовать, в случае активности узла-соседа. При этом вероятности постоянно обновляются при помощи специального сигнала подкрепления.

«В основу самообучаемой киберзащиты легла математическая модель, впервые предложенная советским ученым Михаилом Цетлиным. Однако наша реализация задумки отличается от исходной версии тем, что система при работе может адаптироваться к изменяющимся условиям», — заявил доцент Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Тигран Овасапян.

Как заявили в СПбПУ, система уже была протестирована и показала повышенную эффективность по сравнению с классическими способами киберзащиты.

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