Российские ученые разработали киберзащиту с самообучением

По словам ученым, антивирусы и иные классические методы не могут на достаточном уровне обеспечить устойчивость к хакерским взломам ввиду постоянного изменения ландшафта киберугроз — тут на помощь и придет система, которая способна подстраиваться под новые типы атак. В ее основе лежит метод, согласно которому огромная сеть работает на базе взаимодействующих друг с другом узлов, каждый из которых «знает», как ему действовать, в случае активности узла-соседа. При этом вероятности постоянно обновляются при помощи специального сигнала подкрепления.