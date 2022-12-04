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39 минут назад

Раскрыта себестоимость прозрачного смартфона Nothing Phone (1)

Ferra.ruиещё 1

Основатель компании Nothing Карл Пей назвал себестоимость смартфона Nothing Phone (1). Он утверждает, что ничего не зарабатывает на устройстве. Для сравнения: у iPhone 14 рентабельность составляет 50%.

Раскрыта себестоимость прозрачного смартфона Nothing Phone (1)
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Карл Пей говорит, что стоимость производства Nothing Phone (1) составляет 360 долларов. При этом цена смартфона при запуске составляла приблизительно 400 долларов, а, по словам Пея, в настоящее время он продаётся по цене около 450 долларов.

Так, маржа получается совсем небольшой. А часть из неё покрывает логистику и передаётся партнёрским каналам, такими как Amazon, сетевые операторы связи и т. д.

Наука и техника,Amazon,
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