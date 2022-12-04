Раскрыта себестоимость прозрачного смартфона Nothing Phone (1)

Основатель компании Nothing Карл Пей назвал себестоимость смартфона Nothing Phone (1). Он утверждает, что ничего не зарабатывает на устройстве. Для сравнения: у iPhone 14 рентабельность составляет 50%.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Карл Пей говорит, что стоимость производства Nothing Phone (1) составляет 360 долларов. При этом цена смартфона при запуске составляла приблизительно 400 долларов, а, по словам Пея, в настоящее время он продаётся по цене около 450 долларов.