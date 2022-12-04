Как часто телефон передает ваши географические координаты сотовому оператору

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, какие функции, кроме связи, выполняет SIM-карта.

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На SIM-карту записывается множество различных данных, благодаря памяти, размер которой составляет до 128 КБ. Эта память нужна в том числе для записи географических координат ближайшей к абоненту вышки сотовой связи. Примерно раз в 30 минут карта передаёт эти данные в эфир.

Эту функцию можно использовать для поиска пропавших, но при должном уровне технической подготовки, и зная номер телефона, за кем-либо можно даже установить слежку. Этим могут воспользоваться как компетентные органы, так и мошенники.