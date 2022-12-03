Перечислены скрытые в вечной мерзлоте России опасности

Вечная мерзлота в Сибири может скрывать различные вирусы, споры и микроорганизмы. Такие опасности в интервью «Ленте.ру» перечислила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она рассказала, как группа ученых из Франции изъяла из льда, добытого в зоне вечной мерзлоты в Якутии, дюжину древних вирусов, самому старшему из которых было 48,5 тысячи лет.

Видео дня

«Один из вирусов разморозился и атаковал амебу, он клетку амебы убил, а сам при этом размножился. Из одной вирусной частицы получилось сто. То есть за тысячи лет вирус не потерял свои свойства, как бы "ожил"», — объяснила Баранова.

При этом в последнее время, отметила биолог, оттаивает большая площадь вечной мерзлоты, однако вероятная опасность кроется не столько в древних вирусах, сколько в тех представителях биологических царств, которые считались вымершими, но на деле оказались законсервированы в вечной мерзлоте.

«То есть не вирусы, не бактерии, а какая-то иная форма вполне земной, но древней жизни под названием, скажем, "логус гогогус", которая питается чем попало и людьми в том числе», — сказала биолог, отметив, что ничего «суперопасного» пока не обнаружилось.

При этом специалист призвала подумать и о других, более реальных опасностях, которые могут поджидать человечество в вечной мерзлоте. Существуют бактерии, например, сибирская язва, которые могут долго существовать в виде спор в телах ранее погибших животных, а при потеплении оживать. Подобные места, отметила она, отмечены на картах, но есть и захоронения, о которых нет информации.

«Нужно мониторить все новоразмороженные участки вечной мерзлоты, делать микробиологические и вирусологические обзоры, смотреть все, что обитает в талой воде: амебы, коловратки, что-то еще», — заключила биолог.