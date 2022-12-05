Корабль Orion совершит новый облет Луны 5 декабря

Космический корабль Orion совершит новый облет Луны в понедельник, 5 декабря. Об этом сообщили на сайте NASA.

По информации агентства, тестовый беспилотный корабль максимально приблизится к Луне на 129 км.

1 декабря Orion сошел с дальней ретроградной орбиты спутника Земли, где находился шесть дней. На этой позиции расстояние до Луны составляло около 85 тыс. км. Таким образом удалось протестировать системы корабля и его возможности на большом расстоянии от Земли.

Сообщается, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане возле берегов Калифорнии.

Ранее в NASA сообщали об успешной стыковке грузового корабля SpaceX Dragon с Международной космической станцией. Корабль доставил на МКС элементы солнечных батарей и другое научное оборудование.