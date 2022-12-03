Ученые создали наночастицы, помогающие похудеть

Американские и китайские биохимики разработали наночастицы, которые способны избирательно соединяться с клетками жировой прослойки и мешать им запасать лишнюю энергию внутри себя. Это позволяет предотвратить развитие ожирения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Колумбийского университета.

Фото: Мир24 Мир24

«Наш наноматериал P-G3 не уничтожает клетки внутреннего жира, он мешает им увеличиваться в размерах, что не позволяет им запасать в себе излишки энергии», – заявил профессор Колумбийского университета Кэм Лян.

Профессор и его коллеги разработали стратегию для борьбы с ожирением, построенную на базе так называемых катионных наночастиц. Так исследователи называют наноструктуры, у которых поверхность обладает сильным положительным зарядом. В связи с этим такие частицы соединяются с заряженными отрицательно молекулами и поверхностями.

Ученые обнаружили, что аналогичными свойствами обладает белковый каркас, который окружает клетки в жировых прослойках в телах человека и животных. Это натолкнуло специалистов на мысль, что катионные наночастицы можно использовать для адресной доставки лекарственных средств в жировые клетки или других манипуляций с ними.

Так, ученые разработали наноматериал P-G3, состоящий из полиамидоамина. Из этого вещества ученые сделали наносферы, ввели их в жировую ткань лабораторных мышей и проследили за реакцией организма животных на данные катионные наноструктуры.

В результате частицы P-G3 активно распределялись по жировой ткани грызунов и способствовали формированию новых жировых клеток. Также эти структуры сами мешали старым и новым клеткам жира запасать в себе энергию.

Как отметили ученые, в перспективе наночастицы P-G3 и их аналоги можно использовать для избавления от лишних килограммов с минимумом опасных последствий, характерных, например, для липосакции.