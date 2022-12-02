Xiaomi выпустит мини-компьютер в необычном корпусе

Вчера должна была состояться презентация Xiaomi с анонсом целого ряда новых устройств: от смартфонов до наушников. Но, как оказалось, компания готовила для фанатов и так называемый «One more thing».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о мини-ПК, по своей философии напоминающем линейку NUC от Intel. Правда, в отличие от конкурента, решение от Xiaomi не должно было напоминать модель Mac mini от Apple.

В подтверждение своих слов о существовании компьютера, инсайдеры опубликовали фото устройства. Судя по ним, ПК получит кастомный корпус со вставками в виде сот. Называться девайс будет Xiaomi Host Mini.