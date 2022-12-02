В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
9 минут назад

На Марсе нашли следы мегацунами, вызванного падением астероида

Ferra.ru

Группа исследователей считает, что они нашли свидетельства древнего мегацунами, которое прокатилось по планете миллиарды лет назад вследствие падения древнего астероида.

На Марсе нашли следы мегацунами, вызванного падением астероида
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группа исследователей обнаружила в северной низменности Марса ударный кратер шириной 109 км, который, по их мнению, остался после удара астероида.

"Моделирование ясно показывает, что мегацунами было огромным, с начальной высотой около 250 метров, и очень турбулентным", - сказал Алексис Родригес, исследователь из Института планетарных наук и ведущий автор статьи. "Более того, наше моделирование показывает радикально отличное поведение мегацунами от того, что мы привыкли себе представлять".

Команда Родригеса изучила карты марсианской поверхности и обнаружила большой кратер, который теперь носит название Pohl. Основываясь на расположении кратера на ранее датированных породах, команда считает, что возраст кратера составляет около 3,4 миллиарда лет.

Исходя из размеров кратера, команда считает, что ширина астероида могла составлять до 10 км, в зависимости от степени сопротивления грунта, с которым он столкнулся.

В результате столкновения могло выделиться от 500 000 до 13 миллионов мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители