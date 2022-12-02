На Марсе нашли следы мегацунами, вызванного падением астероида

"Моделирование ясно показывает, что мегацунами было огромным, с начальной высотой около 250 метров, и очень турбулентным", - сказал Алексис Родригес, исследователь из Института планетарных наук и ведущий автор статьи. "Более того, наше моделирование показывает радикально отличное поведение мегацунами от того, что мы привыкли себе представлять".