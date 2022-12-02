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16 минут назад

Мозг подростков, переживших пандемию, стареет аномально быстро

Ferra.ru

Мозг подростков, переживших пандемию коронавируса, имеет признаки преждевременного старения, заявили ученые после сравнения МРТ подростков из США до и после пандемии.

Ученые: мозг подростков, переживших пандемию, стареет аномально быстро
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После сопоставления команда обнаружила, что физические изменения в мозге, происходящие в подростковом возрасте - такие как истончение коры головного мозга и рост гиппокампа и миндалины - были больше в группе, которую измеряли после локдаунов, чем в группе, которую исследовали до пандемии, что говорит о том, что эти процессы ускорились. Да, их мозг старел быстрее.

"Разница в возрасте мозга составила около трех лет - мы не ожидали такого большого увеличения, учитывая, что локдаун длился менее года", - сказал Ян Готлиб, профессор психологии Стэнфордского университета и первый автор исследования. "У пожилых людей эти изменения мозга часто ассоциируются со снижением когнитивных функций. Пока неясно, что они означают у подростков".

Помимо прочего допандемийная группа подростков сообщила о более серьезных трудностях с психическим здоровьем, включая более тяжелые симптомы тревоги, депрессии и интернализационных проблем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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