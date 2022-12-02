Ученые: мозг подростков, переживших пандемию, стареет аномально быстро

После сопоставления команда обнаружила, что физические изменения в мозге, происходящие в подростковом возрасте - такие как истончение коры головного мозга и рост гиппокампа и миндалины - были больше в группе, которую измеряли после локдаунов, чем в группе, которую исследовали до пандемии, что говорит о том, что эти процессы ускорились. Да, их мозг старел быстрее.