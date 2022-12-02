AMD выпустила новое поколение бюджетных ноутбуков

Ранее AMD анонсировала свою последнюю линейку мобильных чипсетов Ryzen 7000 (Mendocino). Теперь компания без лишнего шума выпустила свою графику на базе архитектуры RDNA 2 для некоторых бюджетных ноутбуков.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Стоит отметить, что архитектура RDNA 2 — это платформа, на которой работает очень мощное оборудование, в том числе PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь графическая технология появляется и на некоторых доступных моделях ноутбуков.