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10 минут назад

AMD без лишнего шума выпустила новое поколение встроенной графики RDNA 2 в бюджетных ноутбуках

Ferra.ru

Ранее AMD анонсировала свою последнюю линейку мобильных чипсетов Ryzen 7000 (Mendocino). Теперь компания без лишнего шума выпустила свою графику на базе архитектуры RDNA 2 для некоторых бюджетных ноутбуков.

AMD выпустила новое поколение бюджетных ноутбуков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стоит отметить, что архитектура RDNA 2 — это платформа, на которой работает очень мощное оборудование, в том числе PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь графическая технология появляется и на некоторых доступных моделях ноутбуков.

Новая серия чипсетов Ryzen 7000 с RDNA 2 установлена в Lenovo Ideapad 1. А именно там используются процессоры Ryzen 5 7520U, Ryzen 3 7320U и Athlon Gold 7220U.

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