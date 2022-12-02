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52 минуты назад

В Telegram на iPhone появились проблемы с отправкой "влюбленных" эмодзи

Газета.Ru

Некоторые эмодзи, в том числе с ЛГБТ-тематикой, в Telegram стали доходить собеседнику в неполном виде, сообщает РБК. При этом эксперты не связывают проблему с принятыми в России ограничениями на пропаганду ЛГБТ и объясняют их технической ошибкой.

В Telegram на iPhone появились проблемы с отправкой ряда эмодзи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что проблема при отправке эмодзи была замечена в iOS-версии Telegram еще 26 ноября. Среди сломавшихся эмодзи значится изображение с парой влюбленных людей, между которыми нарисовано сердце. Если у получателя сообщения с подобным эмодзи iPhone, ему придет лишь половина изображения. Причем проблема касается как эмодзи с людьми одного пола, так и тех, где пару составляют мужчина и женщина. В Android и ПК-версиях мессенджера подобной проблемы замечено не было.

Основатель Liveinternet Герман Клименко в беседе с РБК рассказал, что проблема может заключаться в технической ошибке, при которой при сведении двух частей эмодзи на одном из этапов обработки изображения отображаются не полностью.

В Telegram пока не устранили ошибку и никак не прокомментировали проблему.

Наука и техника,Герман Клименко,
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