Новая функция в iPhone 14 впервые спасла жизнь человека

Утром 1 декабря военные американского штата Аляска получили сигнал от застрявшего вне зоны доступа мобильной связи мужчины, сообщает портал MacRumors.

Фото: Apple/YouTube Apple/YouTube

Благодаря функции экстренного вызова SOS по спутниковой связи его удалось спасти. Центр реагирования на чрезвычайные ситуации Apple совместно с местными поисково-спасательным отрядом и координатором поисково-спасательных работ в Северо-Западном арктическом округе отправились к координатам, которые были переданы с помощью iPhone 14.

После этого мужчина был спасен. Отмечается, что военные, которые помогали в спасении пострадавшего, были впечатлены точностью работы функции SOS в iPhone 14.

Нововведение доступно пользователям iPhone 14 и 14 Pro Max в США и Канаде бесплатно в течение двух лет. В какую сумму оценят обслуживание спутниковой связи по окончанию бесплатного периода, неизвестно.

В ближайшем будущем функция также заработает во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании.