В России создали робота-художника для реставрации картин

«В этом году мы разработали алгоритмы, с помощью которых обучили робота-живописца, помимо черной и белой красок, смешивать и другие цвета, чтобы для создания картин нам была доступна вся цветовая палитра. Это кардинально увеличивает художественный арсенал робота и позволяет создавать собственные произведения искусства. В перспективе наш робот может стать механическим помощником профессионального художника, машиной для высокоточной реставрации картин и создания репродукций. Если говорить о фундаментальном значении нашей работы, то разработка несомненно имеет огромный потенциа, как инструмент для тестирования новых алгоритмов машинного обучения в сфере творчества», — рассказывает руководитель проекта, старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.