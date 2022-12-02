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1 час назад

В России создали робота-художника для реставрации картин

Газета.Ru

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В. И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ» научили робота-художника писать картины цветными красками, сообщили «Газете.Ru» в университете. В будущем робот сможет реставрировать картины художников.

В России создали робота-художника для реставрации картин
Фото: ЛЭТИЛЭТИ

Ранее машина умела писать только черно-белые картины. В этом году при помощи ИИ и специального смесителя для акриловых красок робот может самостоятельно получать любые оттенки цвета для создания собственных картин. Робот использует пять чистых красок — черная, белая, красная, синяя, желтая. С их помощью устройство может получить более 600 оттенков.

«В этом году мы разработали алгоритмы, с помощью которых обучили робота-живописца, помимо черной и белой красок, смешивать и другие цвета, чтобы для создания картин нам была доступна вся цветовая палитра. Это кардинально увеличивает художественный арсенал робота и позволяет создавать собственные произведения искусства. В перспективе наш робот может стать механическим помощником профессионального художника, машиной для высокоточной реставрации картин и создания репродукций. Если говорить о фундаментальном значении нашей работы, то разработка несомненно имеет огромный потенциа, как инструмент для тестирования новых алгоритмов машинного обучения в сфере творчества», — рассказывает руководитель проекта, старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Первые работы устройства были выполнены в технике «гризайль» (монохромная живопись), в том числе портрет первого выборного ректора ЛЭТИ, изобретателя радио, профессора Александра Степановича Попова (1859-1906). Машина уже успешно написала несколько цветных картин, некоторые из которых были сгенерированы нейросетью.

Наука и техника,Артур Каримов,Александр Попов,
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