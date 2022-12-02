В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

«Умные часы» для коров разработали в Китае

Мир24иещё 1

Китайские ученые разработали устройство, позволяющее отслеживать здоровье и самочувствие коров в режиме реального времени. Портативный гаджет уже сравнили с «умными часами», сообщает iScience.

«Умные часы» для коров разработали в Китае
Фото: Mir24.tvMir24.tv

На современных фермах активно используют приборы, контролирующие состояние коров и других сельскохозяйственных животных. Но большинство механизмов питается от химических батарей и существенно повышает расход энергии. Модели на солнечных батареях зависят от погоды.

Ученые из Юго-западного университета Цзяотун разработали носимое интеллектуальное устройство, которое лишено этих недостатков. Оно работает автономно и фиксирует кинетическую энергию животного. Эта энергия выделяется при движении, таком как ходьба, бег и даже поворот шеи.

Внешне устройство выглядит как раковина в форме гребешка, которую можно прикрепить к ноге или шее. С помощью механизма в виде магнита и маятника оно усиливает небольшие движения, производимые коровой. Затем электромагнитный генератор преобразует кинетическую энергию в электрическую. В комплект также входит литиевая батарея, питающая беспроводные мониторы.

Разработчики утверждают, что устройство позволяет собирать информацию не только о подвижности животного, но также о репродуктивных циклах, наличии заболеваний, выработке молока, температуре и влажности окружающего воздуха, концентрации кислорода. Такой контроль позволит обеспечить хорошее здоровье и продуктивность разведения коров.

Ученые отметили, что устройства на основе кинетической энергии можно использовать в самых разных областях, а не только в животноводстве. Так, они будут полезны в спортивном мониторинге, здравоохранении, системах «умный дом».

Ранее новозеландские ученые предложили кормить коров клевером с танинами. Это снизит количество выделяемого ими метана.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители