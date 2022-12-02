«Умные часы» для коров разработали в Китае

Китайские ученые разработали устройство, позволяющее отслеживать здоровье и самочувствие коров в режиме реального времени. Портативный гаджет уже сравнили с «умными часами», сообщает iScience.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

На современных фермах активно используют приборы, контролирующие состояние коров и других сельскохозяйственных животных. Но большинство механизмов питается от химических батарей и существенно повышает расход энергии. Модели на солнечных батареях зависят от погоды.

Ученые из Юго-западного университета Цзяотун разработали носимое интеллектуальное устройство, которое лишено этих недостатков. Оно работает автономно и фиксирует кинетическую энергию животного. Эта энергия выделяется при движении, таком как ходьба, бег и даже поворот шеи.

Внешне устройство выглядит как раковина в форме гребешка, которую можно прикрепить к ноге или шее. С помощью механизма в виде магнита и маятника оно усиливает небольшие движения, производимые коровой. Затем электромагнитный генератор преобразует кинетическую энергию в электрическую. В комплект также входит литиевая батарея, питающая беспроводные мониторы.

Разработчики утверждают, что устройство позволяет собирать информацию не только о подвижности животного, но также о репродуктивных циклах, наличии заболеваний, выработке молока, температуре и влажности окружающего воздуха, концентрации кислорода. Такой контроль позволит обеспечить хорошее здоровье и продуктивность разведения коров.

Ученые отметили, что устройства на основе кинетической энергии можно использовать в самых разных областях, а не только в животноводстве. Так, они будут полезны в спортивном мониторинге, здравоохранении, системах «умный дом».