В Подмосковье открылось производство для российских самолетов МС-21 и SSJ-100

В подмосковной Балашихе открылось производство композитных изделий, в том числе для отечественных гражданских самолетов МС-21 и SSJ-100. Проект реализует авиационная корпорация «Рубин» при поддержке нацпроекта «Производительность труда».

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«Рубин» с помощью займа Фонда развития промышленности открыл в Балашихе новый производственный корпус. Здесь будут производить композитные тормоза для российских лайнеров, в сборке которых раньше применялись только зарубежные аналоги. При этом изделия подмосковного завода не уступают им по износостойкости и эксплуатационным качествам.

«В новом корпусе мы будем выпускать тормоза с углеродными фрикционными дисками для МС-21 и SSJ-NEW. Использование композитов повышает надежность работы и увеличивает ресурс тормозных дисков, сокращает простой самолетов и уменьшает затраты на замену и ремонт тормозов». Игорь Ряпин, гендиректор российской авиакорпорации «Рубин»

Также подмосковное предприятие будет производить композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной промышленности. Новые материалы и компоненты «Рубина» применяют для создания качественной продукции, что предусмотрено инициативой правительства – «Развитие производств новых материалов».

Корпорация «Рубин» производит комплектующие для всей отечественной авиатехники и является единственным в своем роде предприятием на территории СНГ.