ЕС устроил вечеринку за 26 млн рублей, на которую никто не пришел

«Я пришел на «гала-концерт» в метавселенной Департамента внешней помощи ЕС стоимостью 387 тысяч евро (организованный для привлечения политически неактивной молодежи 18-35-лет — см. историю ниже). После нескольких странных бесед примерно с пятью другими людьми, которые тоже посетили мероприятие, я остался один», — сообщил Чедвик в своем Twitter-аккаунте. Он также добавил, что один из сотрудников Департамента назвал вечеринку «депрессивной и позорной».