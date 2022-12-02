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8 минут назад

ЕС провел вечеринку в метавселенной за €400 тыс., на которую пришло шесть человек

Газета.Ruиещё 2

Департамент внешней помощи Европейской комиссии организовал вечеринку в метавселенной для молодежи, потратив на нее €387 тыс., однако в общей сложности ее посетили всего шесть человек. На это обратил внимание портал Gizmodo.

ЕС устроил вечеринку за 26 млн рублей, на которую никто не пришел
Фото: Газета.руГазета.ру

Вечеринка была призвана «повысить осведомленность молодежи о том, чем занимается ЕС на мировой арене». Одним из участников вечеринки оказался журналист портала Devex Винсент Чедвик, который подробно описал мероприятие в социальных сетях.

«Я пришел на «гала-концерт» в метавселенной Департамента внешней помощи ЕС стоимостью 387 тысяч евро (организованный для привлечения политически неактивной молодежи 18-35-лет — см. историю ниже). После нескольких странных бесед примерно с пятью другими людьми, которые тоже посетили мероприятие, я остался один», — сообщил Чедвик в своем Twitter-аккаунте. Он также добавил, что один из сотрудников Департамента назвал вечеринку «депрессивной и позорной».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как западные журналисты жестко раскритиковали метавселенную Цукерберга.

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