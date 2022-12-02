ЕС устроил вечеринку за 26 млн рублей, на которую никто не пришел

Департамент внешней помощи Европейской комиссии организовал вечеринку в метавселенной для молодежи, потратив на нее €387 тыс., однако в общей сложности ее посетили всего шесть человек. На это обратил внимание портал Gizmodo.
Вечеринка была призвана «повысить осведомленность молодежи о том, чем занимается ЕС на мировой арене». Одним из участников вечеринки оказался журналист портала Devex Винсент Чедвик, который подробно описал мероприятие в социальных сетях.
«Я пришел на «гала-концерт» в метавселенной Департамента внешней помощи ЕС стоимостью 387 тысяч евро (организованный для привлечения политически неактивной молодежи 18-35-лет — см. историю ниже). После нескольких странных бесед примерно с пятью другими людьми, которые тоже посетили мероприятие, я остался один», — сообщил Чедвик в своем Twitter-аккаунте. Он также добавил, что один из сотрудников Департамента назвал вечеринку «депрессивной и позорной».
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как западные журналисты жестко раскритиковали метавселенную Цукерберга.