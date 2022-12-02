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23 минуты назад

В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения

Газета.Ru

Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку компании Илона Маска SpaceX на развертывание до 7,5 тыс. спутников второго поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятора.

В США разрешили SpaceX развернуть сеть Starlink второго поколения
Фото: Газета.ruГазета.ru

Согласно тексту документа комиссии, развертывание сети Starlink второго поколения обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для людей по всей стране.

Кроме того, согласно заявлению FCC, разрешение для SpaceX должно защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить «безопасную космическую среду».

Ранее Илон Маск на мероприятии принадлежащего ему стартапа Neuralink заявил, что его команда готова протестировать мозговой имплантат на людях уже через полгода. Чип позволит печатать на компьютере и телефоне силой мысли, без использования рук. На презентации Маск показал, как чипированная обезьянка управляет компьютером силой мысли.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу SpaceX лично посетить Украину, чтобы понять ситуацию в стране, прежде чем делать заявления о Крыме.

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