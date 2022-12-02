Запуск инновационного двигателя ПД-35 отложили на пару лет

Сроки разработки перспективного двигателя для гражданской авиации ПД-35 отложены на два года из-за текущих событий и необходимости наращивать производство других двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя и генерального конструктора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Иноземцева.
«По ПД-35 у нас были плановые сроки [разработки] до 2027–2028 года. Сейчас в связи со всеми событиями [сроки] сдвигаются на пару лет вправо, потому что средства сейчас перераспределены на наращивание объемов ПД-14, ПД-8. Это вынужденная мера, но ничего не прекращается», — заявил Иноземцев в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что инвестиции в разработку двигателя ПД-35, который должен приводить в движение новые российские широкофюзеляжные лайнера, снизились, но проект будет реализован.