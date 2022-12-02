Запуск инновационного двигателя ПД-35 отложили на пару лет

«По ПД-35 у нас были плановые сроки [разработки] до 2027–2028 года. Сейчас в связи со всеми событиями [сроки] сдвигаются на пару лет вправо, потому что средства сейчас перераспределены на наращивание объемов ПД-14, ПД-8. Это вынужденная мера, но ничего не прекращается», — заявил Иноземцев в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума.