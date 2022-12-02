Производство iPhone 14 сократится на 16 млн единиц

Аналитики компании UBS снизили свой прогноз по производству смартфонов Apple iPhone 14 в 2022 году с 92 млн единиц до 76 млн единиц. Об этом сообщает Bloomberg. Если прогноз оправдается, то в нынешнем году IT-гигант из Купертино выпустит на 20% меньше новых мобильных устройств, чем в предыдущем.

Низкие ожидания в UBS объяснили проблемами на производстве подрядчика Apple Foxconn в Чжэнчжоу — фабрика была закрыта на карантин из-за COVID-19, что привело к беспорядкам среди рабочих. Из-за этого поставки iPhone по всему миру нарушились — например, в США при заказе на официальном сайте Apple доставку новых смартфонов обещают не раньше января 2023 года.

Кроме того, прогноз был снижен и из-за слабого спроса на бюджетные модели — iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Оба этих фактора в совокупности могут привести к серьезным проблемам для бизнеса Apple, так как изначально более дорогие модели компенсировали падение спроса на стандартные, но iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в основном производят на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу, столкнувшейся с трудностями из-за локдауна. По мнению аналитиков, Apple может попросить других подрядчиков вроде Pegatron Corp. и Luxshare Precision Industry Co. перепрофилировать свое производство и заняться выпуском Pro-моделей, чтобы удовлетворить спрос на них в праздничный новогодний сезон. Если это случится, то доля Foxconn в сборке iPhone может упасть с 70–75% в этом году до 65–70% в 2023 году.