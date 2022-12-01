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21 минуту назад

В Antutu назвали самый мощный Android-смартфон ноября

Газета.Ru

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали ноябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов, по результатам которого самым мощным гаджетом был признан Vivo X90.

В Antutu назвали самый мощный Android-смартфон ноября
Фото: VivoVivo

Первое место в рейтинге Antutu Vivo X90 получил благодаря флагманскому чипу MediaTek DImensity 9200.

Со второго по десятое места расположились флагманские смартфоны китайских брендов, и все они работают на базе чипсета Snapdragon 8+ Gen 1. Среди них значатся OnePlus Ace Pro, Red Magic 7S Pro, iQoo 10 Pro, Lenovo Legion Y70, iQoo 10, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Extreme Edition и Vivo X Fold+.

Линейка Vivo X90, в которую также вошли X90 Pro и X90 Pro Plus была представлена 22 ноября. Старшая модель получила новый чип Snapdragon 8 Gen 2, который будет использоваться во флагманских смартфонах 2023 года. В конце ноября базовая модель Vivo X90 поступила в продажу в Китае по цене от 3,7 тыс. юаней (около 32 тыс. руб.).

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что флагманский iPhone 14 Pro подешевел в России на 20 тыс. руб.

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