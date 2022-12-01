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42 минуты назад

Данные клиентов «Билайна» попали в открытый доступ

Вечерняя Москваиещё 5

Данные из корпоративного справочника телеоператора «Билайн» попали в открытый доступ, сообщили в пресс-службе компании в четверг, 1 декабря.

Данные клиентов «Билайна» попали в открытый доступ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

До этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что доступ к службе каталогов «Билайна» был выложен в сеть. По данным СМИ, в открытый доступ были выгружены в том числе данные сотрудников оператора связи.

В компании информацию подтвердили, а также отметили, что информация клиентов находится в безопасности.

— Данные наших клиентов в безопасности. Информацию об попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику «Билайна», подтверждаем. В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

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