Найдена причина древнего мегацунами на Марсе

Ученые из Института планетологии в Аризоне (США) проанализировали карты Марса, созданные в ходе нескольких научных миссий, и обнаружили, что 3,4 миллиарда лет назад по поверхности Красной планеты прошло мегацунами. Его причиной стало падение астероида, подобного тому, что 66 миллионов лет назад вызвал вымирание динозавров на Земле, сообщает Scientific Reports.

Фото: NASA NASA

Ученые идентифицировали кратер, который мог остаться после космического удара. Ему дали собственное имя – Пол. Кратер шириной 110 километров расположен на территории северных низменностей, которые, как считается, в древности были покрыты водой. Вокруг него сохранились следы эрозии, которые могли быть вызваны масштабным наводнением.

Авторы исследования смоделировали столкновения астероидов и комет с этим регионом, чтобы определить, какой тип удара мог сформировать кратер. Результаты показали, что Пол мог возникнуть при падении астероида шириной около 9 км, который врезался в грунт и высвободил энергию, эквивалентную 13 миллионам мегатонн в тротиловом эквиваленте. Второй вариант – падение космической породы диаметром 1,3 км, которая встретила слабое сопротивление грунта и высвободила 0,5 млн мегатонн энергии.

Компьютерная модель также показала, что в обоих случаях должно было возникнуть цунами высотой до 250 метров. Волна преодолела около 1500 километров от места падения астероида. Ученые идентифицировали на снимках следы волны и перенесенные ею большие валуны.

Ученые сравнили марсианский астероид с астероидом Чиксулуб, упавшим 66 млн лет назад. Последний оставил 100-километровый кратер и вызвал цунами высотой в 200 метров.

Результаты исследования являются новым свидетельством существования океана на древнем Марсе. Многие ученые полагают, что в водоеме могла существовать примитивная жизнь.