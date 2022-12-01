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1 час назад

Эксперт назвал вредные привычки, которые могут «угробить» смартфон

Илья Родин

Привычка оставлять смартфон на открытом солнце может навредить устройству, особенно в летний период. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал программист, специалист по «железу» Кирилл Ситнов.

Эксперт назвал вредные привычки, которые могут «угробить» смартфон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситнов пояснил, что россияне нередко берут с собой гаджет в ванную. Вместе с тем, брызги воды могут навредить смартфону. Кроме того, «падение на жесткий кафель перенесет далеко не каждый» телефон.

По мнению эксперта, пользователям не следует использовать некачественные провода и незаводские блоки питания.

Ситнов призвал не носить гаджеты в узких карманах одежды. Он отметил, что при этом может оторваться защитное стекло. Нередки также повреждения корпуса.

Специалист добавил, что одной из самых распространенных ошибок является использование смартфона во время зарядки. Он добавил, что это влечет за собой быструю деградацию аккумулятора.

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