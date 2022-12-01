Эксперт назвал вредные привычки, которые могут «угробить» смартфон

Привычка оставлять смартфон на открытом солнце может навредить устройству, особенно в летний период. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал программист, специалист по «железу» Кирилл Ситнов.

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Ситнов пояснил, что россияне нередко берут с собой гаджет в ванную. Вместе с тем, брызги воды могут навредить смартфону. Кроме того, «падение на жесткий кафель перенесет далеко не каждый» телефон.

По мнению эксперта, пользователям не следует использовать некачественные провода и незаводские блоки питания.

Ситнов призвал не носить гаджеты в узких карманах одежды. Он отметил, что при этом может оторваться защитное стекло. Нередки также повреждения корпуса.