Ученые доказали правоту самой сложной теории Хокинга

Смоделировав горизонт событий черной дыры с помощью цепочки атомов, исследователи продемонстрировали существование излучения Хокинга, описанного покойным физиком.
Ученые создали выращенный в лаборатории аналог черной дыры для проверки одной из самых известных теорий Стивена Хокинга, и она ведет себя именно так, как предсказывал Хокинг. Эксперимент, созданный с использованием одного ряда атомных цепочек для имитации горизонта событий черной дыры, служит еще одним подтверждением теории Хокинга о том, что черная дыра должна излучать слабое излучение виртуальных частиц, случайно появляющихся вблизи ее границы. Более того, исследователи обнаружили, что большинство световых частиц, или фотонов, образовалось вокруг края космического монстра.
Согласно квантовой теории поля, абсолютного вакуума не существует, вместо этого пространство заполнено мельчайшими вибрациями, которые, если наполняться достаточной энергией, случайным образом разбиваются на виртуальные частицы — частицы, которые почти мгновенно аннигилируют друг друга (пары античастиц), в результате чего появляется свет.
В 1974 году Стивен Хокинг предсказал, что экстремальная гравитация, ощущаемая в устье черной дыры (горизонте событий), вызовет таким образом фотоны. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация искажает пространство-время. Поэтому чем ближе квантовое поле подходит к массивному гравитационному притяжению сингулярности черной дыры, тем больше оно искривляется.