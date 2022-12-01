Ученые доказали правоту самой сложной теории Хокинга

Ученые создали выращенный в лаборатории аналог черной дыры для проверки одной из самых известных теорий Стивена Хокинга, и она ведет себя именно так, как предсказывал Хокинг. Эксперимент, созданный с использованием одного ряда атомных цепочек для имитации горизонта событий черной дыры, служит еще одним подтверждением теории Хокинга о том, что черная дыра должна излучать слабое излучение виртуальных частиц, случайно появляющихся вблизи ее границы. Более того, исследователи обнаружили, что большинство световых частиц, или фотонов, образовалось вокруг края космического монстра.